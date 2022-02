Bourse aux vêtements Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Bourse aux vêtements Yzeure, 1 avril 2022, Yzeure. Bourse aux vêtements Rue Jean Vidal Chapelle du château de Bellevue Yzeure

2022-04-01 17:00:00 – 2022-04-01 20:00:00 Rue Jean Vidal Chapelle du château de Bellevue

Yzeure Allier L’Amicale laïque des Bataillots-Cladets organise sa bourse aux vêtements, jouets et objets de puériculture. Rue Jean Vidal Chapelle du château de Bellevue Yzeure

