Bourse aux vêtements Vic-sur-Cère

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-15

Vic-sur-Cère Cantal Vic-sur-Cère Grande braderie de vêtements, chaussures, accessoires, linge de maison, à moindre coût (de 0,30 € pour la layette à 5 € pour cuirs). Entrée libre.

dernière mise à jour : 2022-05-06 par Office de Tourisme du Carladès

