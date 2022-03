Bourse aux vêtements Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Bourse aux vêtements Sens, 27 mars 2022, Sens. Bourse aux vêtements Salle des fêtes Rue René Binet Sens

2022-03-27 – 2022-03-27 Salle des fêtes Rue René Binet

Sens Yonne 3.8 3.8 EUR L’association Sans Kilo organise une bourse aux vêtements homme-femme-enfant.

Buvette selon les actualités sanitaires. sanskilolessleeves@gmail.com L’association Sans Kilo organise une bourse aux vêtements homme-femme-enfant.

Buvette selon les actualités sanitaires. Salle des fêtes Rue René Binet Sens

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Salle des fêtes Rue René Binet Ville Sens lieuville Salle des fêtes Rue René Binet Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Bourse aux vêtements Sens 2022-03-27 was last modified: by Bourse aux vêtements Sens Sens 27 mars 2022 sens Yonne

Sens Yonne