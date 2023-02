Bourse aux vêtements Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Sainte-Sigolène Catégories d’Évènement: Haute-Loire

2023-03-20 – 2023-03-24

Haute-Loire Sainte-Sigolène Deux fois par an, à la salle polyvalente, l’association Femmes de Tous Horizons organise une bourse aux vêtements enfants, adultes et matériel de puériculture. +33 4 71 66 13 07 Salle polyvalente – Espace Jean Chalavon Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène

