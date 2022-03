Bourse aux vêtements Salle paroissiale de l’église St François des Coteaux,Vertou Vertou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Bourse aux vêtements des AFC de Vertou Sud Vignoble ————————————————— ### Lundi 28 mars 2022 d 13h15 à 18h ### Et mardi 29 mars 2022 de 9h15 à 14h

Entrée libre

Salle paroissiale de l'église St François des Coteaux,Vertou 1 place Saint Martin, vertou Vertou Loire-Atlantique

