Bourse aux vêtements Rountzenheim-Auenheim, 6 mars 2022, Rountzenheim-Auenheim.

Bourse aux vêtements 2022-03-06 09:00:00 – 2022-03-06 13:00:00

Rountzenheim-Auenheim Bas-Rhin

Organisée par l’Association Animations de la Mode Rountzenheim-Auenheim. Vente de vêtements de seconde main pour les adultes et les enfants, ainsi que des jouets et du matériel de puériculture. Petite restauration et buvette sur place.

