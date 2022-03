Bourse aux vêtements printemps-été Saint-Clément, 26 mars 2022, Saint-Clément.

Bourse aux vêtements printemps-été Salle des fêtes Place de l’Eglise Saint-Clément

2022-03-26 – 2022-03-26 Salle des fêtes Place de l’Eglise

Saint-Clément Yonne Saint-Clément

EUR Le Trait d’Union Clémentin organise une bourse aux vêtements printemps-été.

Les dépôts de vêtements – propres, en bon état et non démodés – se feront aux dates et horaires suivants :

– jeudi 24 mars de 13h30 à 17h

– vendredi 25 mars de 9h à 12h

Les ventes se feront le samedi 26 mars de 9h à 17h30 puis le dimanche 27 mars de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

Les invendus seront rendus le mardi 29 mars de 10h à 16h.

+33 3 86 95 04 18

