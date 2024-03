Bourse aux vêtements printemps été Perros-Guirec, samedi 23 mars 2024.

Bourse aux vêtements printemps été Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Samedi 23 mars 2024, de 9h à 17h, au Club des Navigateurs, se tiendra une bourse aux vêtements printemps été.

Enfants, adultes, grandes tailles, puériculture, maroquinerie, bijoux fantaisie… Il y en aura pour tous les goûts.

Infos pratiques

– Dépôt jeudi 21 mars de 14h à 18h et vendredi 22 mars de 9h à 12h,

– Reprise lundi 25 mars de 16h à 17h30,

– Veuillez coudre un carré de 10 x 10 cm sur chaque vêtement propre et en bon état et de coller un sparadrap sur chaque chaussures, .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

65 Rue Anatole Le Braz

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Bourse aux vêtements printemps été Perros-Guirec a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec