Espace Denis Dussoubs Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à la salle des fêtes. Limité à 30 articles par personne. Rens. 05 55 56 11 18 et retrait des listes au Foyer Rural ou www.foyer–rural-saint-leonard.fr ou par mail accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr Bourse aux vêtements Printemps-été, hommes, femmes et enfants organisé par le Foyer Rural ! Dépôt le mardi 3 mai de 10h à 20h et le mercredi 4 mai de 10h à 19h. Vente le vendredi 6 mai de 12h à 19h30, le samedi 7 mai de 10h à 18h et le dimanche 8 mai de 14h à 17h30. La restitution se fera le mercredi 11 mai de 11h à 20h. Rdv à la salle des fêtes. Limité à 30 articles par personne. Rens. 05 55 56 11 18 et retrait des listes au Foyer Rural ou www.foyer–rural-saint-leonard.fr ou par mail accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

