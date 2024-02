Bourse aux vêtements Printemps-été du Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 16 mars 2024.

Bourse aux vêtements Printemps-été du Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Bourse aux vêtements Printemps-été, hommes, femmes et enfants organisé par le Foyer Rural !

Dépôt le mardi 12 mars et mercredi 13 mars entre 10h et 19h. Vente le vendredi de 12h à 18h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 17h. Restitution le mercredi 20 mars de 11h à 18h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

Salle des fêtes Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

