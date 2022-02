Bourse aux vêtements Primtemps / Eté Ronchois Ronchois Catégories d’évènement: Ronchois

Seine-Maritime

Bourse aux vêtements Primtemps / Eté Ronchois, 5 mars 2022, Ronchois. Bourse aux vêtements Primtemps / Eté Ronchois

2022-03-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-06 18:00:00 18:00:00

Ronchois Seine-Maritime Ronchois Le comité des fêtes du Ronchois organise une bourse vêtements Printemps / Eté.

Rendez-vous à la salle des fêtes de 10h à 18h. 1€ le dépôt de 40 articles (vêtements et/ou jouets)

10% des ventes reversées au profit du comité des fêtes.

Programmation :

De 15h à 20h : Dépôt des vêtements le Vendredi 4 Mars

De 10h à 18h : Vente du Samedi au Dimanche

dernière mise à jour : 2022-02-11

