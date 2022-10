Bourse aux vêtements par l’Union des Familles d’Audincourt Audincourt Audincourt Catégories d’évènement: Audincourt

Doubs Audincourt EUR Bourse aux vêtements ADULTES (14+) au FOYER MUNICIPAL AUDINCOURT du 18 au 20 Octobre 2022 Pour les clients :

La vente se fera le MARDI 18 Octobre 2022 de 14H à 20H, le Mercredi 19/10 de 9H à 19H ainsi que le Jeudi 20/10 de 9h à 12h.

Vous y retrouverez des milliers de vêtements et accessoires pour adultes et adolescents à partir de 14 ans. Pour les adhérents déposants :

Les rendez vous seront donnés au local UFA (9 ter rue de la Mairie, Audincourt), le SAMEDI 15 Octobre de 9h à 13h.

Les dépôts auront lieu le LUNDI 17 de 10h à 12h ET de 13h40 à 19h ainsi que le MARDI 18 de 9h à 11h.

Le remboursement et retrait des invendus se fera le VENDREDI 21 Octobre de 14H00 à 17H30.

Possibilité d’acheter une carte d’adhésion sur place le Samedi 15 Octobre pour les non adhérents. Des bénévoles seront également les bienvenues pour aider à la mise en place, la préparation de la salle en amont, et toute la semaine pour contribuer au bon déroulement de la bourse de l’Union des Familles d’Audincourt. Pour le règlement ou autres informations, vous pouvez contacter l’UFA par mail ou par téléphone. ufaaudincourt@free.fr +33 3 81 35 06 37 Foyer municipal 9 ter rue de la Mairie Audincourt

