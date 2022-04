Bourse aux vêtements Oltingue, 24 avril 2022, Oltingue.

Bourse aux vêtements Oltingue

2022-04-24 08:30:00 – 2022-04-24 14:00:00

Oltingue Haut-Rhin Oltingue

0 EUR Bourses aux vêtements adultes et enfants ainsi que tout ce qui se rapporte aux enfants.

Le matin, nous vous accueillons avec du café et des petits pains dès l’ouverture des portes à 08:30 pour les visiteurs et 07:00 pour les exposants.

Tout au long de la journée, vous pourrez déguster nos fabuleuses crêpes .

Il y aura également une petite buvette et une petite restauration sur place.

TARIF 12 € la table + 2 chaises.

Pour toutes inscriptions ou pour tout renseignement contacter Jean-Michel Deichtmann

+33 6 82 24 32 18

Oltingue

dernière mise à jour : 2022-03-28 par Office de tourisme du Sundgau