Bourse aux vêtements Mézin, 6 novembre 2021, Mézin.

Bourse aux vêtements 2021-11-06 – 2021-11-06

Mézin Lot-et-Garonne

Vente de vêtements d’occasion de qualité pour femmes, hommes et enfants. Chaussures, sacs à main et autres accessoires de mode. Superbe choix à tout petits prix.

Si vous avez des vêtements à donner, nous vous recevrons à l’Espace Associatif Claude Albinet vendredi 5 novembre entre 16h30 et 19h.

Les bénéfices seront reversés à Médecins sans Frontières.

Pass sanitaire et masques obligatoires.

Les bénéfices seront reversés à Médecins sans Frontières. Tous les vêtements non vendus seront donnés à la Croix Rouge.

+33 5 53 97 38 17

Bridge d’Albret

