Maison des Oeuvres – Saint Léon, le samedi 2 avril à 10:00

Bourse aux vêtements entièrement bénévole. Le dépôt de vêtement est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation (adhésion ou renouvellement de l’adhésion en ligne ou sur le serveur vocal des AFC). Nous avons besoin de bonnes volontés pour tenir les stands. Déclarée à la maire de Paris en mars 2022 Participation aux frais : 5% de retenue sur les ventes

Entrée libre

Maison des Oeuvres – Saint Léon 11 place du cardinal amette 75015 Paris

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00

