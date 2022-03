Bourse aux vetements Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet Cher Levet Exposants de 9h à 16h a la salle polyvalente, vêtements et chaussures de 0 à 16 ans.

Inscription obligatoire pour les exposants Une nouvelle opportunité de dénicher des vêtements pour enfants, article de puériculture à bas prix et de qualité avec cette bourse aux vêtements organisée par les parents d’élèves de Levet, l’association Arc-en-ciel. +33 6 21 09 66 20 Exposants de 9h à 16h a la salle polyvalente, vêtements et chaussures de 0 à 16 ans.

