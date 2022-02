Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Lauterbourg Lauterbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lauterbourg

Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Lauterbourg, 27 mars 2022, Lauterbourg. Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Lauterbourg

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 15:00:00

Lauterbourg Bas-Rhin Pour les exposants (inscription obligatoire) c’est l’occasion de se débarrasser de vêtements anciens et de faire un peu de place dans sa garde-robe. Pour les acheteurs, c’est l’occasion de s’habiller pour pas cher.

Petite restauration sur place. Petite restauration sur place. +33 6 85 06 38 74 Pour les exposants (inscription obligatoire) c’est l’occasion de se débarrasser de vêtements anciens et de faire un peu de place dans sa garde-robe. Pour les acheteurs, c’est l’occasion de s’habiller pour pas cher.

Petite restauration sur place. Lauterbourg

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lauterbourg Autres Lieu Lauterbourg Adresse Ville Lauterbourg lieuville Lauterbourg Departement Bas-Rhin

Lauterbourg Lauterbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lauterbourg/

Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Lauterbourg 2022-03-27 was last modified: by Bourse aux vêtements, jouets et puériculture Lauterbourg Lauterbourg 27 mars 2022 Bas-Rhin Lauterbourg

Lauterbourg Bas-Rhin