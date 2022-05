BOURSE AUX VETEMENTS, JOUETS ET PUERICULTURE Hilbesheim Hilbesheim Catégories d’évènement: Hilbesheim

Moselle

BOURSE AUX VETEMENTS, JOUETS ET PUERICULTURE Hilbesheim, 22 mai 2022, Hilbesheim. BOURSE AUX VETEMENTS, JOUETS ET PUERICULTURE Hilbesheim

2022-05-22 – 2022-05-22

Hilbesheim Moselle Hilbesheim La bourse aux vêtements, jouets et puériculture est organisée par les représentants des parents d’élèves RPI Hilbesheim/Lixheim/Vieux-Lixheim. Renseignements pour les exposants par téléphone et mail. mehlinger.aline@orange.fr +33 6 47 52 53 96 Hilbesheim

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hilbesheim, Moselle Autres Lieu Hilbesheim Adresse Ville Hilbesheim lieuville Hilbesheim Departement Moselle

Hilbesheim Hilbesheim Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hilbesheim/

BOURSE AUX VETEMENTS, JOUETS ET PUERICULTURE Hilbesheim 2022-05-22 was last modified: by BOURSE AUX VETEMENTS, JOUETS ET PUERICULTURE Hilbesheim Hilbesheim 22 mai 2022 Hilbesheim Moselle

Hilbesheim Moselle