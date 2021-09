Plélo Plélo Côtes-d'Armor, Plélo Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture Plélo Plélo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plélo

Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture Plélo, 3 octobre 2021, Plélo. Bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture 2021-10-03 – 2021-10-03 Rue des écoles Gymnase

Plélo Côtes d’Armor Inscription à la bourse uniquement le samedi 18 septembre 2021 de 11h à 12h dans la cour de l’école publique.

Exposants : arrivée à partir 7h30, tables non fournies, portants autorisés.

Petite restauration sur place. ape.plelo@yahoo.fr +33 7 62 37 59 50 Inscription à la bourse uniquement le samedi 18 septembre 2021 de 11h à 12h dans la cour de l’école publique.

Exposants : arrivée à partir 7h30, tables non fournies, portants autorisés.

Petite restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plélo Autres Lieu Plélo Adresse Rue des écoles Gymnase Ville Plélo lieuville 48.51448#-3.03131