BOURSE AUX VETEMENTS Hombourg-Haut, 11 octobre 2021, Hombourg-Haut. BOURSE AUX VETEMENTS 2021-10-11 – 2021-10-14 rue du stade Espace De Wendel

Hombourg-Haut Moselle Hombourg-Haut Par l’association familiale – Vente de vêtements collection automne/hiver : Dépôt : lundi 10h – 15h / Vente : mardi 14h – 18h et mercredi 13h – 17h / Reprise : jeudi 13h30 – 17h. INFOS : 06 01 63 15 74 ou 06 51 39 32 32. Pass sanitaire obligatoire. +33 6 01 63 15 74 dernière mise à jour : 2021-09-27 par

