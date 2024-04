Bourse aux vêtements Heiteren, dimanche 14 avril 2024.

Bourse aux vêtements Heiteren Haut-Rhin

Affaires enfants et vêtements (enfants et adultes). Repas du midi du 12 mai Tourte vigneronne/salade. Fromage et Dessert maison et café

Repas du midi du 15 septembre Poêlée alsacienne (choucroute avec knepflés) Dessert maison et café

Buvette et petite restauration sur place

Affaires enfants et vide dressing adultes. Petite restauration et buvette, repas sur réservation. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 14:00:00

Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est marilyn17landau@gmail.com

L’événement Bourse aux vêtements Heiteren a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach