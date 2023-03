BOURSE AUX VÊTEMENTS Hayange Hayange Catégories d’Évènement: Hayange

Moselle Hayange Vente de vêtements en bon état adultes, enfants (sacs, chaussures etc… matériel de puériculture, livres, jouets).

Inscription obligatoire à la MJC Boris VIAN

Réservé aux particuliers

Restauration sur place

2€ la table, le portant (non fourni) : 1 € +33 3 82 84 70 82 http://www.mjckonacker.com/ MJC MPT BORIS VIAN

