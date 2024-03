Bourse aux vêtements Gréalou, samedi 6 avril 2024.

Bourse aux vêtements Gréalou Lot

Une bourse aux vêtements 0-16 ans organisée par l’APE de Gréalou

Déroulement de la bourse aux vêtements

Les vendeurs viennent retirer une liste et les étiquettes à la mairie de Gréalou le 27 mars de 8h à 20h.

Les vendeurs étiquettent ensuite chez eux leurs vêtements à vendre et notent le descriptif de chaque vetement sur la liste

Les vendeurs apportent leurs vêtements à vendre et leur liste à la salle des fêtes de Gréalou le mercredi 3 avril de 7h30 à 20h.

l’APE se chargera de la vérification des vêtements pour la vente(,trous, coutures abîmées,….).

Le vendredi 5 avril de 18h a 20h et le samedi 6 avril de 9h à 13h, la vente se tiendra à la salle des fête de Grealou.

Les vêtements non vendus et le paiement des articles vendus seront a retirer a la salle des fêtes de Grealou le samedi 6 avril de 18h a 19h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 13:00:00

Salle des fêtes

Gréalou 46160 Lot Occitanie

