Finistère Melgven Entrée payante : 1€/adulte (gratuit -18 ans). Vêtements et accessoires de vêtement femme.

Accès nord du domaine par la D122. +33 6 03 55 26 35 Melgven

