Notre braderie de vêtements femmes et enfants, jouets et puériculture arrive à grand pas! A vos placards!! Elle aura lieu du Jeudi 7 au samedi 9 Avril à la salle Marie Noël, 47 rue de Paris à Auxerre. Horaires: Dépôt le jeudi 7 de 8h à 13h Vente le jeudi 7 avril de 14h à 18h et le vendredi de 8h30 à 12h. Rangement le vendredi de 12h à 18h et retrait des invendus samedi de 10h à 12h Pour plus d’informations: [https://afcauxerrois.wixsite.com/afcauxerrois/post/braderie-printemps-%C3%A9t%C3%A9-2022](https://afcauxerrois.wixsite.com/afcauxerrois/post/braderie-printemps-%C3%A9t%C3%A9-2022)

Entrée libre . Gratuit pour les acheteurs. retenue de 10% pour les vendeurs non adhérents (Possibilité d’adhérer à l’AFC de l’Auxerrois sur place)

A vos placards!

