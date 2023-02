Bourse aux vêtements et puériculture Pfaffenheim Pfaffenheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Pfaffenheim

Bourse aux vêtements et puériculture Pfaffenheim, 4 mars 2023, Pfaffenheim . Bourse aux vêtements et puériculture rue du stade Pfaffenheim Haut-Rhin

2023-03-04 08:00:00 – 2023-03-05 13:00:00 Pfaffenheim

Haut-Rhin 0 EUR Bourse petite enfance : vente de vêtements enfants du nourrisson à 16 ans, matériel de puériculture, jeux et jouets. Petite restauration et buvette sur place. Possibilité de vendre des articles bébé et enfant, vêtements de 0 à 16 ans, articles de puériculture, jouets et livres. Sur place : saucisses chaudes, gâteaux et boisson sans alcool. +33 3 89 49 60 94 Pfaffenheim

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Pfaffenheim Autres Lieu Pfaffenheim Adresse rue du stade Pfaffenheim Haut-Rhin Ville Pfaffenheim lieuville Pfaffenheim Departement Haut-Rhin

Pfaffenheim Pfaffenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pfaffenheim/

Bourse aux vêtements et puériculture Pfaffenheim 2023-03-04 was last modified: by Bourse aux vêtements et puériculture Pfaffenheim Pfaffenheim 4 mars 2023 Haut-Rhin Pfaffenheim rue du stade Pfaffenheim Haut-Rhin

Pfaffenheim Haut-Rhin