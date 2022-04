Bourse aux vêtements et jouets Tréogat Tréogat Catégories d’évènement: Finistère

Tréogat

Bourse aux vêtements et jouets Tréogat, 24 avril 2022, Tréogat. Bourse aux vêtements et jouets Rue de la Mer Ecole des Hirondelles Tréogat

2022-04-24 – 2022-04-24 Rue de la Mer Ecole des Hirondelles

Tréogat Finistère Tréogat Buvette et animations sur place pour les enfants, ce sera aussi l’occasion de découvrir l’école grâce aux portes ouvertes organisées ce jour là. +33 2 98 87 60 81 Buvette et animations sur place pour les enfants, ce sera aussi l’occasion de découvrir l’école grâce aux portes ouvertes organisées ce jour là. Rue de la Mer Ecole des Hirondelles Tréogat

Rue de la Mer Ecole des Hirondelles Tréogat
Finistère

