Bourse aux vêtements et jouets Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Bourse aux vêtements et jouets Tence, 20 novembre 2022, Tence. Bourse aux vêtements et jouets

Gymnase La Lionchère Tence Haute-Loire

2022-11-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-20 16:00:00 16:00:00 Tence

Haute-Loire Tence Bourse aux vêtements et jouets. Organisée par l’association des parents d’élèves du groupe scolaire public de Tence. amicale.tence@gmail.com +33 6 79 99 17 28 https://amicaletence.wordpress.com/ Tence

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Gymnase La Lionchère Tence Haute-Loire Ville Tence lieuville Tence Departement Haute-Loire

Tence Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

Bourse aux vêtements et jouets Tence 2022-11-20 was last modified: by Bourse aux vêtements et jouets Tence Tence 20 novembre 2022 Gymnase La Lionchère Tence Haute-Loire Haute-Loire Tence

Tence Haute-Loire