Cheminot Cheminot Cheminot, Moselle BOURSE AUX VÊTEMENTS ET JOUETS Cheminot Cheminot Catégories d’évènement: Cheminot

Moselle

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET JOUETS Cheminot, 13 novembre 2021, Cheminot. BOURSE AUX VÊTEMENTS ET JOUETS 2021-11-13 10:00:00 – 2021-11-13 14:00:00 Salle des fêtes Rue du château

Cheminot Moselle Cheminot Cette bourse aux vêtements est sous forme de dépôt vente.

Les modalités sont les suivantes : vous déposez vos articles le vendredi 12 novembre de 18h30 à 20h ou samedi 13 novembre de 9h à 11h.

Vente le samedi 13 novembre de 13h à 18h et dimanche 14 novembre de 10h à 14h.

Vous récupérez les invendus le dimanche 14 novembre de 17h 30 à 18h30.

Vente limitée à 25 vêtements automne/hiver, 15 jouets et 10 livres par foyer.

Les P’tits Loups se réservent 25 % du montant total de vos ventes.

Inscriptions par mail à bourselesptitsloups@gmail.com +33 6 17 46 16 25 APEL LES PTITS LOUPS dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cheminot, Moselle Autres Lieu Cheminot Adresse Salle des fêtes Rue du château Ville Cheminot lieuville 48.94707#6.13833