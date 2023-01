Bourse aux vêtements et aux jouets Herrlisheim Herrlisheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Herrlisheim

Bourse aux vêtements et aux jouets Herrlisheim, 26 mars 2023, Herrlisheim . Bourse aux vêtements et aux jouets rue du Gymnase Herrlisheim Bas-Rhin

2023-03-26 10:00:00 – 2023-03-26 16:00:00 Herrlisheim

Bas-Rhin Vente de jouets pour enfants et de vêtements, organisée par l’association Entr’Aide et Amitié. Petite restauration et coin pâtisserie maison : bretzels, knacks, pâtisserie maison, boissons, café/ tisanes. +33 6 31 12 35 74 Herrlisheim

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Herrlisheim Autres Lieu Herrlisheim Adresse rue du Gymnase Herrlisheim Bas-Rhin Ville Herrlisheim lieuville Herrlisheim Departement Bas-Rhin

Herrlisheim Herrlisheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herrlisheim/

Bourse aux vêtements et aux jouets Herrlisheim 2023-03-26 was last modified: by Bourse aux vêtements et aux jouets Herrlisheim Herrlisheim 26 mars 2023 Bas-Rhin Herrlisheim rue du Gymnase Herrlisheim Bas-Rhin

Herrlisheim Bas-Rhin