Cte-d’Or Fleurey-sur-Ouche 5 5 EUR Bourse aux vêtements et aux jouets le dimanche 9 octobre 2022 de 8h30 à 13h30 à la salle des fêtes de Fleurey-sur-Ouche.

En intérieur, vêtements adultes et enfants.

lesptitsborbeteils@gmail.com

