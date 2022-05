Bourse aux vêtements et aux jouets enfants Chavanat Chavanat ChavanatChavanat Catégories d’évènement: Chavanat

Chavanat Creuse Le Bourg Chavanat Creuse Chavanat De 10h à 17h. Bourse aux vêtements et aux jouets d’occasions enfants. Emplacements gratuits sous chapiteau ou en plein air selon le nombre de places disponibles. Buvette et sandwichs sur place. De 10h à 17h. Le Bourg Chavanat Chavanat

