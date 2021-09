Ingrandes Salle Polyvalente Ingrandes, Vienne Bourse aux vêtements et aux jouets – Automne-Hiver Salle Polyvalente Ingrandes Catégories d’évènement: Ingrandes

Après des mois particulièrement difficiles pour tous, le CCAS d’Ingrandes-Sur-Vienne reprend ses activités solidaires en organisant sa traditionnelle “Bourse aux vêtements et aux jouets – Automne/Hiver”. Elle se déroulera le dimanche 3 octobre 2021 à la Salle Polyvalente (5 Rue des écoles) de 9h00 à 17h00 sans interruption. Possibilité de se restaurer sur place. PASS Sanitaire obligatoire pour tous !

