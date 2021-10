Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret, Lot Bourse Aux Vêtements Enfants Lissac-et-Mouret Lissac-et-Mouret Catégories d’évènement: Lissac-et-Mouret

Lissac-et-Mouret Lot Lissac-et-Mouret Elle aura lieu le vendredi 8 octobre et le samedi 9 octobre.

Les listes seront à récupérer en mairie le lundi 27 septembre de 14 h à 17h Le dépôt des vêtements sans rendez-vous se fera le mercredi de 08h à 12h et de 14h à 20h . La vente s’effectuera le vendredi 8 octobre de 18h à 21h et le samedi 9 octobre de 9h à 12h

Récupération des invendus le samedi 9 octobre de 18h à 19h

avec Pass sanitaire et masque demandé @Lissac et Mouret dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT Lacapelle Marival

