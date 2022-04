Bourse aux vêtements enfants, jouets, livres, puériculture – Dimanche 3 avril Espace Bernard Soléra Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Bernard Soléra, le dimanche 3 avril à 09:00

Des centaines d’occasions à tout petit prix ! Dépôt le samedi 2 avril de 9h à 15h Vente le dimanche 3 avril de 9h à 14h

Organisée par l’Amicale Laïque de Quint-Fonsegrives Espace Bernard Soléra Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

2022-04-03T09:00:00 2022-04-03T14:00:00

