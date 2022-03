BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS JEUX ET PUÉRICULTURE Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Mars-du-Désert

BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS JEUX ET PUÉRICULTURE Saint-Mars-du-Désert, 26 mars 2022, Saint-Mars-du-Désert. BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS JEUX ET PUÉRICULTURE Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert

2022-03-26 – 2022-03-26 Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique Bourse aux vêtements enfants jeux et puériculture apeep.marsienne@gmail.com +33 6 02 31 43 03 http://apeep.marsienne.free.fr/ Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Mars-du-Désert Autres Lieu Saint-Mars-du-Désert Adresse Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944 Ville Saint-Mars-du-Désert lieuville Salle André Malraux Rue du 3 Août 1944 Saint-Mars-du-Désert Departement Loire-Atlantique

BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS JEUX ET PUÉRICULTURE Saint-Mars-du-Désert 2022-03-26 was last modified: by BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS JEUX ET PUÉRICULTURE Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert 26 mars 2022 Loire-Atlantique Saint-Mars-du-Désert

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique