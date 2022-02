Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture printemps/été Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture printemps/été Munster, 2 avril 2022, Munster.

2022-04-02 08:30:00 – 2022-04-02 12:30:00

Plus de 5000 articles à prix mini – de quoi renouveler la garde-robe des enfants / s'équiper sans se ruiner. Pour vendre des articles : réservation d'un kit d'étiquetage impérative (le lundi 9 mars dès 8 heures, par téléphone ou par mail. 1 kit par foyer – 1 kit = 40 articles – 1 kit = 5€. Attention, les kits sont en nombre limité. Système exclusif de vente : tous les vêtements sont rangés par taille. Vous trouvez facilement ce que vous cherchez ! Plus de 5000 articles à petits prix. +33 3 89 77 92 35

