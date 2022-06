Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture automne/hiver

Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture automne/hiver, 1 octobre 2022, . Bourse aux vêtements enfants et matériel de puériculture automne/hiver

2022-10-01 08:30:00 – 2022-10-01 12:30:00 EUR Le Relais assistantes maternelles et parents et l’Association gestion Petite Enfance de la Vallée de Munster organisent une grande bourse aux vêtements enfants (0-14 ans) et au matériel de puériculture. Plus de 5000 articles sont déposés à prix mini ! Venez renouveler la garde-robe des enfants ou vous équiper à un budget raisonnable. Pour vendre des articles : réservation d’un kit d’étiquetage impérative. Contacter le RAM au 03 89 77 92 35 ou par mail (ram-munster@wanadoo.fr) pour connaître la date de réservation des kits. Attention, les kits sont en nombre limité. Venez renouveler la garde-robe de vos enfants avec plus de 5000 articles à prix mini ! +33 3 89 77 92 35 Le Relais assistantes maternelles et parents et l’Association gestion Petite Enfance de la Vallée de Munster organisent une grande bourse aux vêtements enfants (0-14 ans) et au matériel de puériculture. Plus de 5000 articles sont déposés à prix mini ! Venez renouveler la garde-robe des enfants ou vous équiper à un budget raisonnable. Pour vendre des articles : réservation d’un kit d’étiquetage impérative. Contacter le RAM au 03 89 77 92 35 ou par mail (ram-munster@wanadoo.fr) pour connaître la date de réservation des kits. Attention, les kits sont en nombre limité. dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville