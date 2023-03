bourse aux vêtements enfants et adultes, jouets et puériculture Allouis Allouis Catégories d’Évènement: Allouis

bourse aux vêtements enfants et adultes, jouets et puériculture, 19 mars 2023, Allouis. Salle des fêtes Allouis Cher

2023-03-19 09:00:00 – 2023-03-19 16:00:00

Manifestation organisée au profit de l'école d'Allouis pour financer les projets et sorties culturelles des enfants de l'école.

Boissons et gâteaux sur place. +33 2 48 57 30 81

Salle des fêtes Allouis Cher

Allouis Cher

bourse aux vêtements enfants et adultes, jouets et puériculture 2023-03-19

