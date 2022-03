BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS 0-14 ANS PRINTEMPS-ÉTÉ Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

BOURSE AUX VÊTEMENTS ENFANTS 0-14 ANS PRINTEMPS-ÉTÉ
Salle capitulaire de la mairie Place des Moines Saint-Mihiel

2022-03-20 09:00:00 – 2022-03-20 12:00:00

Saint-Mihiel Meuse Bourse aux vêtements enfants de 0 à 14 ans printemps-été et puériculture. Dépôt le 19 mars de 9h à 11h et de 14h à 17h. Retrait le 21 mars de 13h30 à 15h. Les vêtements et le matériel de puériculture déposés doivent être propres et en bon état. associationdesfamilles.saintmihiel@laposte.net +33 3 29 89 00 34 Association des familles de Saint-Mihiel

