2023-03-08 – 2023-03-08

EUR 1.5 Une bourse aux vêtements d’occasion “printemps – été et articles de puériculture est organisée, à la salle des fêtes de Champdeniers, le 8 et 9 mars 2023.

Hommes-femmes-enfants (à partir de 2 ans).

DATES DE DÉPÔT

Lundi 6 mars 2023 de 14h à 19h

Mardi 7 mars 2023 de 9h à 18h

DATES DE VENTE

Mercredi 8 mars 2023 de 9h à 19h30

Jeudi 9 mars 2023 de 9h à 12h

RETRAIT du produit de la vente et des invendus vendredi 10 mars de 16h30 à 19h.

Frais de dépôt : 1,50€ pour une liste.

Renseignements au 09 77 30 02 37 ou au 05 49 25 88 54

