Oise

Bourse aux vêtements d’hiver Auneuil, 7 octobre 2021, Auneuil. Bourse aux vêtements d’hiver 2021-10-07 13:00:00 – 2021-10-07 19:00:00

Auneuil Oise Auneuil Jeudi 7 octobre 2021 de 13h00 à 19h00 à la Salle socioculturelle d’Auneuil

Adultes et enfants, articles de puériculture (sauf peluches) Dépôt le mercredi 6 octobre 2021 de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 au CSR La Canopée Renseignements et dossier de vente auprès du Centre Social « La Canopée » 318 rue des Aulnes, 60390 Auneuil / 03.44.84.46.83

