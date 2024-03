Bourse aux vêtements d’été, aux jouets et puériculture Salle des fetes engenville Engenville, dimanche 7 avril 2024.

Bourse aux vêtements d’été, aux jouets et puériculture Salle des fetes engenville Engenville Dimanche 7 avril, 09h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-07 09:00

Fin : 2024-04-07 17:00

. Dimanche 7 avril, 09h00 1

Inscription uniquement par mail avec nom, prénom, adresse postale, téléphone et mail du 20 mars au 3 avril.

Dépôt des articles le samedi 6 avril

Vente des articles par l’association le dimanche 7 avril de 9h00 à 17h00

Dépôt Gratuit

Commission de 20% sur la vente

ape.engenvilleguigneville@gmail.com

0612924538

APE- Association des Parents d’élèves des Ecoles

Salle des fetes engenville 45300 engenville Engenville 45300 Loiret