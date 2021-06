Les Hôpitaux-Vieux Les Hôpitaux-Vieux 25370, Les Hôpitaux-Vieux Bourse aux vêtements d’enfants Les Hôpitaux-Vieux Les Hôpitaux-Vieux Catégories d’évènement: 25370

Les Hôpitaux-Vieux

19 juin 2021
2021-06-19 08:00:00 – 2021-06-19 12:00:00

Les Hôpitaux-Vieux 25370 Les Hôpitaux-Vieux De 8h à 12h.

Organisée par l’Association Galipettes et Sucres d’Orge.

Vêtements de saison 0-18 ans, matériel de puériculture, jeux, jouets et livres.

Accès libre.

galipettesetsucredorge@gmail.com +33 6 26 59 45 87