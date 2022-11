BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ENFANTS ET JOUETS Troisfontaines Troisfontaines Catégories d’évènement: Moselle

Troisfontaines

BOURSE AUX VÊTEMENTS D'ENFANTS ET JOUETS Troisfontaines, 4 décembre 2022, Troisfontaines.

Salle des fêtes Troisfontaines

2022-12-04 10:00:00 – 2022-12-04 17:00:00

Moselle Troisfontaines Avis à ceux qui veulent faire de bonnes affaires et trouver des cadeaux de Noël à moindre coût, cette bourse aux vêtements d’enfants et jouets est faite pour vous ! Une petite restauration sera proposée sur place. Renseignements exposants : par téléphone ou mail. famille.weibel@yahoo.com +33 6 50 33 68 45 Troisfontaines

