du mardi 8 mars au mercredi 9 mars à Brassens Camus

* Dépôt des vêtements le mardi de 9h à 12h. * Vente le mardi de 13h30 à 18h et le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h * Reprise des invendus le jeudi de 14h00 à 18h.

Entrée libre

Pour la rentrée, l’association Didée organise chaque année un dépôt-vente de vêtements pour enfants Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde

