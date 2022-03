Bourse aux vêtements de printemps / été Oyonnax Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Oyonnax

Bourse aux vêtements de printemps / été Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax

2022-03-02 – 2022-03-07

Oyonnax Ain Donnez une seconde vie à vos vêtements à l’occasion de la bourse aux vêtements printemps/été ! famillesoyonnax@gmail.com +33 4 74 77 98 68 http://www.familles-de-france.org/oyonnax Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax

