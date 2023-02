Bourse aux Vêtements de Printemps Beauzac Beauzac Catégories d’Évènement: Beauzac

Haute-Loire

Bourse aux Vêtements de Printemps, 17 mars 2023, Beauzac Beauzac. Bourse aux Vêtements de Printemps Salle Espace La Dorlière Beauzac Haute-Loire

2023-03-17 – 2023-03-18 Beauzac

Haute-Loire Beauzac Bourse aux vêtements Printemps/ Eté, jouets et puériculture. Espace la Dorlière. Dépôt 13 Mars 9h-19h. 14 Mars 9h-11h30 et 14h-17h00. Vente : 17 Mars 14h à 20h et 18 Mars de 9h à 12h . +33 4 71 61 50 74 http://www.soudesecoles-beauzac.fr/ Beauzac

dernière mise à jour : 2023-02-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Beauzac, Haute-Loire Autres Lieu Beauzac Adresse Salle Espace La Dorlière Beauzac Haute-Loire Ville Beauzac Beauzac lieuville Beauzac Departement Haute-Loire

Beauzac Beauzac Beauzac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzac-beauzac/

Bourse aux Vêtements de Printemps 2023-03-17 was last modified: by Bourse aux Vêtements de Printemps Beauzac 17 mars 2023 Beauzac Beauzac, Haute-Loire Haute-Loire Salle Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Beauzac Beauzac Haute-Loire