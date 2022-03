Bourse aux vêtements de l’association “Nous, Vous, Ils” Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

Bourse aux vêtements de l’association “Nous, Vous, Ils” Audenge, 13 mai 2022, Audenge. Bourse aux vêtements de l’association “Nous, Vous, Ils” Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge

2022-05-13 09:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière

Audenge Gironde Audenge EUR Bourse aux vêtements d’été.

Dépôt des vêtements (homme, femme, enfants, maroquinerie) le vendredi 13 Mai de 9h à 19h.

Vente le samedi 14 mai de 9h à 18h.

Restitution des invendus et / ou des sommes récoltées le dimanche 15 mai de 10h à 11h.

L’association garde 20% sur les ventes pour le bénéfice des élèves d’Audenge.

1 liste de 20 articles coûte 2€. Bourse aux vêtements d’été.

Dépôt des vêtements (homme, femme, enfants, maroquinerie) le vendredi 13 Mai de 9h à 19h.

Vente le samedi 14 mai de 9h à 18h.

Restitution des invendus et / ou des sommes récoltées le dimanche 15 mai de 10h à 11h.

L’association garde 20% sur les ventes pour le bénéfice des élèves d’Audenge.

1 liste de 20 articles coûte 2€. +33 6 98 17 88 71 Bourse aux vêtements d’été.

Dépôt des vêtements (homme, femme, enfants, maroquinerie) le vendredi 13 Mai de 9h à 19h.

Vente le samedi 14 mai de 9h à 18h.

Restitution des invendus et / ou des sommes récoltées le dimanche 15 mai de 10h à 11h.

L’association garde 20% sur les ventes pour le bénéfice des élèves d’Audenge.

1 liste de 20 articles coûte 2€. Nous Vous Ils

Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT Coeur Bassin

Détails Catégories d’évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Ville Audenge lieuville Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Departement Gironde

Audenge Audenge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audenge/

Bourse aux vêtements de l’association “Nous, Vous, Ils” Audenge 2022-05-13 was last modified: by Bourse aux vêtements de l’association “Nous, Vous, Ils” Audenge Audenge 13 mai 2022 Audenge Gironde

Audenge Gironde