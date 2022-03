Bourse aux vêtements de l’APV Véron Véron Catégories d’évènement: Véron

Bourse aux vêtements de l’APV Véron, 20 mars 2022, Véron. Bourse aux vêtements de l’APV Salle des fêtes Rue Germain Bedeau Véron

2022-03-20 – 2022-03-20 Salle des fêtes Rue Germain Bedeau

Véron Yonne Véron EUR Bourse aux vêtements organisée par l’Amicale des Petits Véronais.

Petite restauration prévue.

